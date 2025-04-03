مجزرة جديدة .. 20 شهيدًا في قصف مربع سكني بحي الشجاعية

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مربع سكني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة إلى 20 شهيدًا، بالإضافة إلى العديد من الجرحى، بينهم حالات حرجة. واستهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، المبنى السكني في منطقة كثيفة السكان، ما أسفر عن تدميره بالكامل ودفن العديد من المدنيين تحت الأنقاض.

في وقت لاحق، أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 41 شهيدًا، بالإضافة إلى عدد من المصابين، جراء الهجمات التي استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، بما في ذلك غارات على منازل ومرافق مدنية.

وذكر شهود عيان أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لا تزال تعمل على انتشال الجثث والمصابين من تحت الركام، في ظل صعوبة كبيرة في الوصول إلى المواقع المتضررة بسبب استمرار القصف ووجود تهديدات جديدة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الجوية التي يشنها الاحتلال على الأحياء السكنية في قطاع غزة، في تصعيد مستمر ضد المدنيين، بينما طالبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية بسرعة تحرك المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف هجماتها التي تستهدف الأرواح والممتلكات في غزة