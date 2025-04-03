القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية MQ_9 في سماء الحديدة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيانٍ لها اليوم، عن نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. وأوضحت القوات أن الطائرة تم إسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأكد البيان أن هذه الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، والسابعة عشرة منذ بداية معركة "الفتح الموعود" والجهاد المقدس التي تهدف إلى إسناد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن هذه العملية تأتي في إطار ردها على العدوان الأمريكي على اليمن وتأكيدًا على دعمها المستمر لفلسطين ومجاهديها. وأكدت القوات اليمنية أنها ستواصل التصدي لمحاولات الأعداء للنيل من سيادة البلاد، مع التأكيد على استمرار العمليات العسكرية في مساندة غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على القطاع.