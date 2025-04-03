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الصحة: مستشفيات قطاع غزة تستقبل 100 شهيد و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: مستشفيات قطاع غزة تستقبل 100 شهيد و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
الصحة: مستشفيات قطاع غزة تستقبل 100 شهيد و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 100 شهيد إلى مستشفيات القطاع، بينهم 3 شهداء انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن جثامين عدد من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والمصاعب التي تواجهها فرق الإنقاذ.

كما أكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,163 شهيدًا و2,735 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 50,523 شهيدًا و114,776 مصابًا.

هذا ويواصل العدوان الإسرائيلي تصعيده في القطاع وسط ظروف إنسانية وصحية مأساوية، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية وتستمر أزمة الحصار.

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