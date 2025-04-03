الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين لليوم الـ73: 37 شهيدًا وتدمير واسع في المخيم

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ73، ما أسفر عن استشهاد 37 فلسطينيًا، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة، بالإضافة إلى عشرات الإصابات والمعتقلين.

وأفادت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين برفقة جرافة عسكرية واعتقلت عددًا من الشبان، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة. كما أضافت أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة، ويواصل هدم المنازل وتغيير جغرافية المخيم بشكل ممنهج.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في المنطقة، حيث يعاني نحو 21 ألف نازح من الظروف الصعبة نتيجة استمرار الحصار، وفقدان آلاف السكان لمصادر رزقهم. كما دُمر 600 منزل بشكل كامل، فيما أصبحت 3,250 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية للمخيم.

يستمر الوضع في جنين في التدهور وسط صمت دولي، في وقت تتصاعد فيه المعاناة الإنسانية لأهالي المخيم.