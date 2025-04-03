مجزرة مروعة جديدة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف دار الأرقم في غزة

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، مجزرة جديدة مروعة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد استهدافه مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة، والتي كانت تأوي آلاف النازحين الهاربين من القصف المتواصل، ما أسفر عن استشهاد 29 مواطنًا، بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسن، بالإضافة إلى أكثر من 100 إصابة، بعضها في حالة حرجة.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، فإن صواريخ الاحتلال دمرت أجزاءً واسعة من المدرسة، وسط حالة من الفوضى والدمار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل الانهيار التام للقطاع الصحي، ونقص الإمكانيات الطبية والمستلزمات الأساسية.

وأضاف البيان أن هذه الجريمة ترفع عدد مراكز الإيواء التي استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 229 مركزًا، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.

وأدان المكتب الإعلامي هذه المجزرة بأشد العبارات، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي"، والإدارة الأمريكية، والدول المتواطئة معه كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم، ووقف التواطؤ مع الاحتلال، وتشكيل لجان تحقيق دولية لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر أمام المحاكم الدولية.

وأكد البيان أن صمت العالم تجاه هذه المجازر الوحشية يمثل تواطؤًا صريحًا، ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.