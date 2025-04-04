الهلال الأحمر يطالب بتحقيق مستقل بجرائم الاحتلال في غزة

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يونس الخطيب، أمس الخميس، إنه يجب توفير الحماية للعاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة.

ودعا الخطيب قوات الاحتلال إلى "تقديم معلومات حول أحد أفراد طواقمنا المفقود في تل السلطان برفح".

وأوضح أن الجمعية خسرت 30 شخصا من أفراد طواقمها قبل حادثة حي السلطان في رفح، مؤكدا أن "إسرائيل تفرض حصارا تاما على قطاع غزة مُنذ أكثر من شهر".

وشدد على أن "حصار إسرائيل للقطاع ينتهك القانون الإنساني ونُطالب مجلس الأمن لتحقيق مستقل بشأن جرائم الاحتلال في غزة".

وطالب الخطيب مجلس الأمن إلى "إجراء تحقيق مستقل بشأن جرائم الاحتلال في غزة".

ومنذ الثامن عشر من آذار/مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمر 58 يومًا منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإنه استُشهد منذ الـ18 من الشهر الماضي ألف و163 فلسطيني، وأُصيب ألفان و 542 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.