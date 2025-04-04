مستوطنون ينفذون حركات استفزازية أمام أبواب "الأقصى"

نفذت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، حركات استفزازية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فيما تواصلت الدعوات للحشد وتكثيف الرباط فيه.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية وحركات استفزازية أمام باب القطانين، ضمن انتهاكاتهم المتصاعدة في مدينة القدس وبحق الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وفي غضون ذلك، تتواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمحافظة على ديمومة الرباط فيه بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، في ظل التهديدات المتزايدة بحقه.

وأكدت الدعوات على ضرورة التواجد الدائم في المسجد الأقصى، للدفاع عنه أمام مخططات التهويد التي يسعى الاحتلال والمستوطنون لفرضها وتنفيذها.

بدورها، دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس إلى تصعيد حالة الاشتباك مع قوات الاحتلال في أماكن تواجده كافة؛ دفاعا عن الأرض والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

ووثقت الأوقاف الإسلامية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك 21 مرة، فيما منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 52 مرة خلال شهر رمضان المبارك.

وتعرض المسجد الأقصى لـ21 اقتحاما من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال خلال شهر رمضان، إذ اقتحموه عبر أبواب متفرقة، منفذين جولات استفزازية في ساحاته، كما أدى بعضهم طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال الحواجز على المصلين الوافدين لأداء الصلاة والاعتكاف، وأجبرتهم على مغادرة الأقصى عنوة لتسهيل اقتحامات المستوطنين.