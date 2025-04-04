الصحة بغزة: الوضع الصحي يقترب من الانهيار التام

قال د. مروان الهمص رئيس المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة؛ إنّ القطاع الصحي في غزة يشهد وضعاً كارثياً يقترب من الانهيار التام، حيث تعجز المساعدات الطبية المحدودة عن سد الاحتياجات المتزايدة للجرحى والمصابين.

وأكدّ الهمص لـ"الرسالة نت"، أنه رغم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إلا أن الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وما يصل من دعم طبي تزداد اتساعاً، مما يضع الطواقم الطبية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.

وأوضح أن الإصابات البالغة تتصدر المشهد في المستشفيات، إذ يعاني العديد من المصابين من حروق شاملة بنسبة 100%، إضافة إلى بتر الأطراف والتشوهات الجسدية الخطيرة.

وبين أن الوضع داخل المستشفيات الميدانية مأساوي، مع استمرار تدفق الجرحى دون توفر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم.

وشدد الهمص على أنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية الموجودة في الميدان، إلا أن صعوبة الوصول إلى المعدات والإمدادات الطبية الحيوية تزيد من تعقيد المهمة.

وبين أن الفرق الطبية تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الطارئة، مما يجعل فرص إنقاذ الأرواح تتضاءل مع مرور الوقت.

ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل دعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية غير قابلة للسيطرة.

كما أشار لصعوبة وصول المواطنين إلى المستشفى الأوروبي الذي يعد الرئيسي في المحافظات الجنوبية؛ بسبب وقوعه ضمن دائرة العمليات العسكرية الإسرائيلية.