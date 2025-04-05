تخريب واعتقالات.. جيش الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس، وفي بلدة برقين غربي جنين.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، وداهم عدة بنايات ومنازل في المخيم، واعتقل 6 مواطنين على الأقل.

وعرف من بين المعتقلين في المخيم؛ محمود الجبجي، كمال أبو زر، قاسم الرفاعي، أحمد ناطور أبو عميرة، ناصر الناطور، محمود قطناني، حمزة قطناني.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد الحشاش (المودي) (26 عامًا) بعد تخريب محتويات منزله بعمارة أبو الروح كلبونة في حي رفيديا.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربي المدينة، وداهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلوف، واعتقلت والده وشقيقيه، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال شارع الصف في بيت لحم، دون توفر مزيد من التفاصيل عن اعتقالات أو مداهمات.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام يومية بمناطق الضفة، تتخللها مداهمات للمنازل وعمليات اعتقال وتحقيق ميداني، حيث بلغت حالات الاعتقال أكثر من 15 ألفًا و700 منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق معطيات حقوقية فلسطينية