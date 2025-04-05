الأب يوليو للرسالة: المشكلة ليست بحماس بل بخطة خبيثة تستهدف تهجيرنا

قال الأب عبد الله يوليو راعي كنيسة الروم الكاثوليك في رام الله؛ إن ما تقوم به دولة الاحتلال في قطاع غزة؛ هو ترجمة لخطة خبيثة تستهدف تهجير شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل؛ وحيثما استطاعت من الجغرافيا الفلسطينية.

وأضاف يوليو لـ"الرسالة نت": "هذه الخطة ليست حديثة الولادة؛ وهي مؤامرة متواصلة ومستمرة بطرق متعددة".

وتابع: "لم يكن يوما الشعب الفلسطيني هو المشكلة؛ وحركة حماس ليست مشكلة؛ المشكلة تكمن في وجود المخطط الذي يراد تنفيذه سواء كانت حماس موجودة أو لا؛ هم هجروا شعبنا قبل ميلاد حماس".

وبين يوليو أن الصمت العالمي والعربي تحديدا؛ يمثل وصمة عار؛ "الجميع يرسب وسقط أخلاقيا أمام هذه المجازر".

وأوضح أن الأخبار الواردة التي تصل من غزة؛ تدمي العيون دماء وليس دموعا؛ خاصة أمام الصمت العربي والغربي؛ ونتمنى على العالم جميعا أن يستفيق من سباته العميق.

وأضاف: "ذبح شعبي في كل يوم أمام هذه المجازر من شيوخ وأطفال ونساء؛ وما يقابله من صمت الجميع؛ رغم الألم يبقيني على يقين بأن فلسطين ستظل عربية".

ومع اقتراب عيد الفصح الذي يوافق الأسبوع القادم؛ أجاب: "إسرائيل تريد أن تحتفل على أنقاض الدماء والمقدسات الفلسطينية".