أبرز محطات "مرونة" حماس في مفاوضات الأسرى!





منذ اليوم الأول لانطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر؛ التي قالت حركة حماس إنها جاءت كرد فعل طبيعي على سياسة إسرائيلية طويلة الأمد من حصار وقتل وتنكيل واستهداف للأرض والمقدسات؛ وضعت الحركة صوب أهدافها الوصول إلى اتفاق سياسي يقضي بإنهاء العدوان وحرب الإبادة.

الإبادة التي باتت عنوانا لمرحلة فوضّ العرب والعجم معا دولة الاحتلال لاستمرارها حتى النهاية؛ تحت ذريعة أن المقاومة هي التي بدأت معركتها؛ ثم تواصلت لأشهر وسنوات.

في هذا التقرير؛ نستعرض أبرز المحطات السياسية التفاوضية لوقف اطلاق النار؛ والمرونة السياسية التي أبدتها الحركة؛ من خلال أبرز المقترحات الإسرائيلية والأمريكية، بالإضافة إلى مبادرات الوسطاء، للتفاوض بشأن حرب غزة، مع التواريخ والتفاصيل ذات الصلة:

م فاوضات باريس الأولى (يناير 2024) :

التاريخ : يناير/كانون الثاني 2024

المبادرة : عُقد اجتماع دولي في باريس بمشاركة ممثلين من مصر، قطر، الولايات المتحدة، وإسرائيل، بهدف وضع إطار تفاوضي لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل .

المقترح : تضمن وقفًا لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل من غزة، السماح بعودة النازحين، والبدء في إعادة الإعمار .

النتيجة : لم ينتج الاتفاق نتائج محددة؛ لكنّه الباب تجاه استمرار المفاوضات.

2. خارطة الطريق الأمريكية (31 مايو 2024):

التاريخ : 31 مايو/أيار 2025

المبادرة : أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خارطة طريق لوقف كامل لإطلاق النار، تستند إلى مقترح إسرائيلي .

المقترح : تضمن ثلاث مراحل : المرحلة الأولى : وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع، انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين . المرحلة الثانية والثالثة : تفاصيل إضافية لم تُعلن بالكامل .

النتيجة : وافقت حماس على المقترح؛ ورفضته إسرائيل؛ ثم عادت لتوافق عليه لاحقا.

3 . اتفاق وقف إطلاق النار (15 يناير 2025):

التاريخ : 15 يناير/كانون الثاني 2025

المبادرة : بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل .

المقترح : تضمن ثلاث مراحل : المرحلة الأولى : وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع، الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل بعض الأسرى الفلسطينيين . المرحلة الثانية : وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل من غزة . المرحلة الثالثة : عملية إعمار تستمر من 3 إلى 5 سنوات

النتيجة : تم تنفيذ المرحلة الأولى ؛ وتنكر الاحتلال للمرحلة الثانية

4. مقترح الوسطاء (27 مارس 2025):

التاريخ : 27 مارس/آذار 2025

المبادرة : قدّم الوسطاء (مصر وقطر) مقترحًا لحماس وإسرائيل .

المقترح : إفراج حماس عن 5 جنود إسرائيليين أسرى خلال 50 يومًا، بينهم عيدان أليكسندر، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 150 محكومون بالمؤبد، وأيضًا عن ألفين من أسرى غزة .

النتيجة : وافقت حماس على المقترح، بينما فرضت إسرائيل شروطًا إضافية .

5 . مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف (مارس 2025):

التاريخ : مارس/آذار 2025

المبادرة : قدّم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مقترحًا لوقف مؤقت لإطلاق النار .

المقترح : إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يومًا من وقف إطلاق النار، الإفراج عن أسرى فلسطينيين، إدخال مساعدات إنسانية، وبدء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية .

النتيجة : تعاملت حماس مع المقترح بإيجابية، لكن إسرائيل استأنفت العمليات العسكرية، مما أدى إلى تعثر المفاوضات .

6. مقترح إسرائيلي جديد (31 مارس 2025):

التاريخ : 31 مارس/آذار 2025

المبادرة : قدّمت إسرائيل مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النا ر.

المقترح : هدنة طويلة الأمد مقابل إعادة نحو نصف الرهائن الإسرائيليين .

النتيجة : جاء المقترح لإفشال مخطط ويتكوف؛ واستمرت إسرائيل في عدوانها.

7- مقترح أمريكي جديد (مارس 2025):

التاريخ : مارس/آذار 2025

المبادرة : قدّمت الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لتمديد وقف إطلاق النار لما بعد نهاية شهر رمضا ن.

المقترح : تمديد الهدنة، موافقة حماس على استئناف المفاوضات .

النتيجة : رفضت إسرائيل المقترح

8- مقترح الوسطاء لاستئناف المفاوضات (13 مارس 2025)

. التاريخ: 13 مارس/آذار 2025

المبادرة : تسلمت حماس مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات .

المقترح : إطلاق جندي إسرائيلي وجثامين 4 آخرين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين .

النتيجة : تعاملت حماس مع المقترح بإيج ابية.

ما سبق؛ يشير لوجود مرونة سياسية أبدتها الحركة في محطات مختلفة؛ في ظل محاولات إسرائيلية متكررة للتنصل من الاتفاقات الموقعة والهروب من تنفيذ استحقاقاتها.