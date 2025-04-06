اليونيسف تحذر: أزمة إنسانية تهدد حياة الأطفال في غزة بسبب نقص المساعدات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم عن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن آلاف الطرود من المساعدات الإنسانية تنتظر الدخول إلى القطاع، محذرة من أنه يجب السماح بدخولها فورًا لتفادي كارثة صحية وإنسانية.

وأكدت اليونيسف أن الوضع الصحي للأطفال في غزة بات في غاية الخطورة، حيث نفدت الإمدادات من الأغذية التكميلية للرضع، ولم يتبق من الحليب الجاهز سوى ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر. ويشكل ذلك تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الرضع، الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الإمدادات للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت المنظمة أن الأطفال الذين يتلقون علاجًا من سوء التغذية في غزة يواجهون خطرًا شديدًا بسبب الحصار المفروض على القطاع، والذي يمنع وصول المواد الغذائية والعلاجية اللازمة. وفي هذا السياق، أشارت اليونيسف إلى إغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية منذ 18 مارس 2025، نتيجة لأوامر الإخلاء أو القصف المستمر من قبل الاحتلال، مما يعرض حياة الأطفال المصابين بسوء التغذية للخطر.

وأوضحت اليونيسف أن ما لا يقل عن 350 طفلًا كانوا يتلقون العلاج في المراكز المغلقة في الوقت الحالي، وقد تفاقمت حالتهم الصحية بشكل خطير، ما يعرضهم لخطر الوفاة إذا لم يتمكنوا من الحصول على العلاج والعناية الطبية اللازمة في أقرب وقت ممكن.

في ختام البيان، دعت اليونيسف إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، محذرة من أن استمرار الحصار والوضع الراهن سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كارثي ويزيد من معاناة الأطفال في القطاع.