علماء الأمة في تركيا يدعون لتحرك حاشد أمام القنصلية (الإسرائيلية) في إسطنبول

في مؤتمر صحفي حاشد، أكد علماء الأمة في تركيا على موقفهم الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى تحرك جماهيري واسع أمام القنصلية (الإسرائيلية) في إسطنبول، يوم غدٍ الاثنين، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال العلماء خلال المؤتمر: "سنكون في مقدمة الجماهير التي ستُحاصر قنصلية الاحتلال (الإسرائيلي) يوم غدٍ ظهراً في إسطنبول، وندعو الجميع للزحف إلى القنصلية والاعتصام حولها، إسناداً لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية عليها".

كما دعا العلماء في البيان ذاته كافة العلماء في الدول الإسلامية إلى اتخاذ خطوة مماثلة وحصار السفارات (الإسرائيلية) في دولهم، مشددين على أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات السلمية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر.

وجاء هذا الدعوة في وقت حساس، حيث يواصل الاحتلال (الإسرائيلي) حملاته العسكرية على غزة، مما أسفر عن مئات الشهداء من الأطفال والنساء، بينما يعاني سكان القطاع من حصار خانق وظروف إنسانية مأساوية.