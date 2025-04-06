منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين جرائم قتل الصحفيين ويطالب بمحاسبة الاحتلال

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن هذه الادعاءات أصبحت أكاذيب مفضوحة لا تنطلي على أحد، وأنها محاولة من الاحتلال لتغطية وجهه البشع في استهداف الصحفيين. وأشار المنتدى إلى أن هذه الجرائم تُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين استشهد أكثر من 200 منهم خلال العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى حملات التحريض السافرة ضد الصحفيين لمجرد ممارستهم لعملهم المهني بشجاعة وحيادية.

وشدد المنتدى على أن الصحفي محمد البردويل كان أحد الأصوات الحرة التي نقلت معاناة الشعب الفلسطيني عبر إذاعة صوت الأقصى، مثلما كان الصحفي حسام شبات، الذي كان يعمل مراسلًا لقناة الجزيرة مباشر، مثالًا آخر على الإعلاميين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال.

كما أكد المنتدى أن جريمة اغتيال الصحفيين البردويل وشبات تستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد حرية الصحافة، ودعا الأمم المتحدة واتحادات الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تشكيل جبهة حماية للصحفيين الفلسطينيين.

وفي ختام البيان، شدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن الادعاءات الإسرائيلية الباطلة لن تثني الصحفيين الفلسطينيين عن مواصلة واجبهم الوطني في نقل معاناة شعبهم، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين في الأراضي الفلسطينية