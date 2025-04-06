عضو مجلس بلدي باللد: 12 ألف نسمة هجروا منها بتهجير قسري صامت

حذر محمد أبو شريقي، عضو مجلس بلدية اللد، من مخطط تهجير خفي يهدد الوجود العربي في المدينة، حيث أكد أن التهجير لم يعد يقتصر على هدم المنازل فقط، بل بات يأخذ أشكالًا مختلفة مثل انتشار العنف والجريمة، والتضييق على السكان العرب عبر بناء أحياء جديدة للحريديم بالقرب من الأحياء العربية التاريخية.

وأشار أبو شريقي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إلى أن هناك سياسة ممنهجة لإحلال المستوطنين داخل المدينة، حيث يتم جلب آلاف العائلات الحريدية من خارج اللد عبر تقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة، في حين يُحرم السكان العرب من التراخيص اللازمة للبناء، ما يؤدي إلى عمليات هدم متكررة.

وبين أن الاحتلال هجرّ 12 ألف مواطن عربي من اللد منذ العام 2021؛ مقابل استجلاب 15 ألف مستوطن حريديمي من مستوطنات الضفة لأثنين من الأحياء اليهودية تم انشائهما حديثا.

وأوضح أن الأحياء الجديدة التي تُبنى بجوار الأحياء العربية مثل حي "ريا شيم" المقام بجانب المقبرة الإسلامية، تهدف إلى محاصرة الوجود العربي.

كما أضاف أن هناك ما يقارب 7,000 منزل عربي مهدد بالهدم بحجة البناء غير المرخص، بينما يتم بناء أحياء ضخمة لاستيعاب 15,000 آخرين مستوطن حريدي، مما يزيد الضغط على السكان الأصليين.

وأكد أبو شريقي أن العنف المستشري في اللد والمدن المختلطة ليس عشوائياً، بل هو جزء من مخطط لتهجير السكان العرب، حيث قال:

"منذ هبة الكرامة عام 2021، اضطر 12,000 عربي لمغادرة اللد بسبب تصاعد العنف. الشرطة لا تتدخل بشكل جدي لوقف الجريمة، بل في بعض الحالات تطلب من أصحاب المحلات دفع الخاوة كحل للمشكلة، بدلاً من معاقبة المجرمين، وهذا شكل آخر من أشكال التهجير القسري المخفي."

وحذر أبو شريقي من أن ما يحدث في غزة هو مقدمة لمخطط يشمل الداخل الفلسطيني، حيث يتم تكميم الأفواه ومنع أي معارضة فلسطينية لمشاريع التهويد داخل المدن المختلطة. وأشار إلى أن اللد تشهد إنشاء حي استيطاني جديد مقابل حي محطة اللد، يضاف إلى حيي "منتزه آيلون" و"بن شيمن" الذين يقطنهما حالياً 15,000 مستوطن حريدي.

واختتم أبو شريقي حديثه بالتأكيد على أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل على مستقبل الوجود العربي في اللد والمدن الساحلية، داعيًا إلى التحرك لمنع تنفيذ هذه المخططات التي تهدد النسيج الاجتماعي للمدينة