بلدية غزة: انهيار منظومة الخدمات الأساسية يعقّد حياة المواطنين

قال المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، إنّ المدينة تعاني من انهيار منظومة الخدمات الأساسية، مع عجز طواقم البلدية، عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد النبيه، في حديث تلفزيوني تابعته "الرسالة نت" اليوم الأحد، أن انهيار منظومة الخدمات الأساسية أدى إلى تعقيد حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 75% من المقرات والآليات الخاصة بالبلدية.

وأضاف أن "كل ما قمنا به خلال الفترة السابقة كانت إجراءات مؤقتة، لا تلبي احتياجات المواطنين".

وأشار النبيه، إلى شح في الخدمات جراء تدمير قوات الاحتلال للمرافق الأساسية في المدينة والقطاع بشكل عام.

ولفت إلى أن المواطنين يضطرون إلى العودة لمنازل محترقة أو آيلة للسقوط في المدينة، متحدثًا عن شح كبير في مياه الشرب.

وأمس السبت، أكدت بلدية غزة في بيان لها أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة، وتوقف خط مياه "ميكروت" الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل.