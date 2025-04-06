القسام تعلن قصف أسدود وعسقلان برشقة صاروخية

أصيب 3 إسرائيليين على الأقل، مساء الأحد، إثر سقوط صواريخ في أسدود وعسقلان، عقب رشقة صاروخية أطلقت من غزة.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص خلال توجههم إلى الملاجئ، في مناطق دوت فيها صفارات الإنذار.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن بلدية عسقلان بسقوط صاروخ داخل المدينة، وتسجيل أضرار في الممتلكات وإصابة شخص بجروح طفيفة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء الأحد، أنها قصفت مدينة "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر بحق المدنيين.

وانتشر مقطع مصور من كاميرا أحد المستوطنين، يوثق بدقة سقوط أحد صواريخ المقاومة بشكل مباشر في أحد أحياء عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان ومناطق جنوب "تل أبيب".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة، تجاه أسدود وعسقلان.

فيما ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن أحد الصواريخ سقط على مبنى في عسقلان وآخر في جنوب أسدود، وشظايا صواريخ سقطت في "غان يفنه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإسعاف والإنقاذ هرعت لعدة مواقع سقطت بها صواريخ في عسقلان وأسدود.

يأتي ذلك في وقت تُواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 21 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1335 شهيد، و3297 إصابة، وفق آخر تقارير وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفعت إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و695 شهداء، و115 ألفاً و338 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.