عائلة الأسير تيسير صبابة تعلن استشهاده في سجون الاحتلال

أعلنت عائلة الأسير تيسير سعيد صبابة، من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهاده في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتقل في 7 أكتوبر 2024.

وكتبت ابنته عبير على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": " واستشهد الغالي.. استشهد سيد الرجال، أبوية تيسير شهيد بإذن الله".

ولم تفصح ابنته تفاصيل أخرى، فيما لم يتم إعلان استشهاده من جانب مؤسسات الأسرى.

ووفق مصادر عائلية، فالشهيد صبابة من سكان منطقة عباس كيلاني في شارع الشيماء بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهو موظف في بلدية جباليا، واستشهد عدد من أبنائه خلال حرب الإبادة.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن الفلسطينيين يواجهون في سجون الاحتلال الإسرائيليّ جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وأدت إلى استشهاد العشرات.

وبحسب المؤسستين سبق أن "أُعلن عن هويات 63 أسيرا ممن استشهدوا، من بينهم 40 من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة رهن الاختفاء القسري".

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبًا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.