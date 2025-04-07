حركة حماس تشيد بموقف الاتحاد الإفريقي وتدعو لمقاطعة شاملة للكيان الإسرائيلي

أشادت حركة حماس في تصريح صحفي بالموقف الشجاع الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بعد طردهم سفير الكيان الصهيوني من مؤتمر عقد اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي كان يناقش قضية الإبادة الجماعية في رواندا. وأكدت حماس أن هذه الخطوة تتماشى مع القيم والمبادئ التي يتبناها الاتحاد الإفريقي، والتي تدعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الصهيوني.

وأضافت الحركة أن وقاحة الكيان الصهيوني بلغت حدًا غير مسبوق، حين أرسل سفيرًا لتمثيله في مؤتمر يناقش الإبادة الجماعية، بينما يرتكب جيشه مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية غير مسبوقة ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يتناقض تمامًا مع موضوع المؤتمر حول الإبادة الجماعية.

وفي سياق متصل، دعت حركة حماس جميع المنظمات الإقليمية والدولية إلى فرض مقاطعة شاملة على الكيان الإسرائيلي، ومنعه من استغلال المنصات الدولية لتبييض صورته الملطخة بالمجازر والانتهاكات المستمرة. كما طالبت بملاحقة الكيان الإسرائيلي قضائيًا، ومحاسبة قادته المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، خاصةً أولئك الذين ارتكبت أيديهم المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزّل.