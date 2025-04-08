مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي والعشرين على التوالي، استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي تقريرها اليومي قالت وزارة الصحة إن 57 شهيدًا ( بينهم شهيد انتشال، و137 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية. وبينت الوزارة ، أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,391 شهيدًا، و3,434 إصابة.

ولفتت لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,752 شهيدًا و 115,475 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقد أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم عن استشهاد الصحافي أحمد منصور مراسل صحيفة فلسطين اليوم مأثرا بجراحه نتيجة قصف طاشرات الاحتلال لخيمة الصحافيين في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بالأمس .

وفي سياق آخر وحسب المصادر الإعلامية فقد استشهد الشقيقان أنس فتحي أبو محسن ونور الدين صالح أبو محسن جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مقهى في منطقة أصداء شمالي خانيونس جنوبي القطاع. وفي وقت لاحق، استشهد ستة مواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف طاول تكية خيرية في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وسجلت وزارة الصحة عددا من الشهداء وهم: دعاء جمعة محمد يحيى، محمد رائد مطيع عرفات، بلسم يحيى سويلم الكريمي، محمود سويلم سلمي الكريم، يحيى سويلم سلمي الكريمي، محمود عبد الرحمن محمد عقل، والطفلة دعاء محمد حامد أبو جامع في القصف الأخير على خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين في قصف جوي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بينما تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من حي الزيتون والشجاعية.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منازل المواطنين شمالي مدينة رفح، مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى، بينما تعرضت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح للقصف.

منذ 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وبمساعدة الولايات المتحدة، مما أسفر عن استشهاد 1335 فلسطينيًا وإصابة 3297 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ 7 أكتوبر الماضي إبادة جماعية في غزة، حيث أسفرت الهجمات عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات المفقودين.