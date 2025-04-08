استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بجراحه

أعلن الأطباء في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوب قطاع غزة، فجر الثلاثاء، عن استشهاد الصحفي أحمد منصور، متأثرًا بإصابته الخطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين قرب المجمع الطبي مساء الأحد.

وكان الصحفي منصور قد تعرض لجروح وحروق بالغة داخل الخيمة إثر القصف، مما استدعى نقله إلى مجمع ناصر الطبي حيث تم الإعلان عن استشهاده. وانتشر مقطع مصور يوثق لحظة اشتعال النيران في الخيمة، حيث يظهر الصحفي منصور محاطًا بالنيران، مما يسلط الضوء على فداحة الإصابة التي تعرض لها.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم. منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتقى أكثر من 211 صحفيًا، فيما أصيب المئات منهم بجروح أثناء تأدية مهامهم الصحفية