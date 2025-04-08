أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بجراحه

الصحافي الشهيد أحمد منصور
الصحافي الشهيد أحمد منصور

الرسالة نت

أعلن الأطباء في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوب قطاع غزة، فجر الثلاثاء، عن استشهاد الصحفي أحمد منصور، متأثرًا بإصابته الخطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين قرب المجمع الطبي مساء الأحد.

وكان الصحفي منصور قد تعرض لجروح وحروق بالغة داخل الخيمة إثر القصف، مما استدعى نقله إلى مجمع ناصر الطبي حيث تم الإعلان عن استشهاده. وانتشر مقطع مصور يوثق لحظة اشتعال النيران في الخيمة، حيث يظهر الصحفي منصور محاطًا بالنيران، مما يسلط الضوء على فداحة الإصابة التي تعرض لها.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم. منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتقى أكثر من 211 صحفيًا، فيما أصيب المئات منهم بجروح أثناء تأدية مهامهم الصحفية

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302138

كلمات مفتاحية

شهيد خان يونس الصحافيين مستشفى ناصر أحمد منصور

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
`
البث المباشر