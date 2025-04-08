المفوض العام لـ (أونروا) يحذر من تدهور الوضع الصحي في غزة ويطالب بحماية المرافق الصحية

حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المراكز الصحية. وأشار إلى أن الإمدادات الطبية والأساسية بدأت تنفد تحت وطأة حرب الإبادة المستمرة، ما يزيد من معاناة القطاع الصحي.

وذكر لازاريني أن العاملين في القطاع الصحي في غزة يتعرضون للقتل أو الإصابة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وأن الأطباء في القطاع يروون قصصًا مؤلمة عن مرضى كان يمكن إنقاذهم لو توفرت الإمدادات الطبية.

ودعا لازاريني إلى ضرورة حماية العاملين في المرافق الصحية، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون بموجب القانون الدولي الإنساني. وأضاف أن في يوم الصحة العالمي، بدلًا من الاحتفال بالصحة والشفاء، يتم الحزن على فقدانهما في قطاع غزة بسبب الظروف الحالية.