تأجيل الدورة الاستثنائية لامتحان التوجيهي بسبب الأوضاع في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم الثلاثاء عن قرار لجنة الامتحانات العامة بتأجيل الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة (توجيهي 2006) لعام 2024، والتي كانت مقررة في الثالث عشر من أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار جاء نتيجة للظروف الميدانية الراهنة في قطاع غزة، مؤكدةً أنها قد أكملت استعداداتها لعقد الامتحانات إلكترونيًا وفي مراكز خاصة، بالتعاون مع الشركاء والاتصالات الفلسطينية، لتوفير الأثاث وتحسين شبكة الاتصال.

وأشارت الوزارة إلى أن التصعيد الاحتلالي المستمر، بما في ذلك القصف وتدمير المدارس، جعل من المستحيل ضمان سلامة الطلبة أثناء الامتحانات، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار التأجيل حتى إشعار آخر.