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ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في غزة إلى أكثر من 50 ألف منذ أكتوبر 2023

ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في غزة إلى أكثر من 50 ألف منذ أكتوبر 2023
ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في غزة إلى أكثر من 50 ألف منذ أكتوبر 2023

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 58 شهيدًا و213 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. كما أشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، بينما تمنع الهجمات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50,810 شهيدًا و115,688 إصابة. كما ذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,449 شهيدًا و3,647 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الوضع الصحي في القطاع يزداد تعقيدًا في ظل استمرار الهجمات، ونقص الإمدادات الطبية، وصعوبة الوصول إلى المصابين نتيجة القيود المفروضة من قبل الاحتلال.

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