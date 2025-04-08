حركة حماس تنعى الشهيد التونسي خالد فارس وتؤكد أن علم فلسطين سيظل مرفوعًا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد التونسي الشاب خالد فارس (21 عامًا)، الذي فارق الحياة أثناء محاولته رفع العلم الفلسطيني في مبنى المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بولاية منوبة شمال تونس. وكان الشاب خالد قد شارك في مسيرة تضامنية تأييدًا لشعب غزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي، حيث قدّم عملاً بطوليًا شجاعًا يعكس وفاءه وتضامنه مع فلسطين.

وأكدت "حماس" في بيان لها أن الشهيد خالد فارس سيظل رمزًا للنضال الفلسطيني، وأن دماءه الطاهرة ستظل ملهمة لأبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية في مواصلة درب التحرير والعودة. كما توجهت الحركة بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيد وزملائه ومحبيه، داعيةً الله أن يتقبله في الشهداء ويمنح أهله الصبر والسلوان.

وجددت "حماس" التأكيد على أن علم فلسطين سيظل مرفوعًا عاليًا في كل محفل، وأن شباب فلسطين وأحرار الأمة سيظلون يقاومون العدوان من أجل تحقيق النصر والحرية.