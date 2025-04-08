أسرى عيادة سجن الرملة يواجهون المرض والسجان

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى في عيادة سجن الرملة، يعانون أوضاعًا قاسية يواجهون خلالها المرض والسجان، ويتعرضون للتعذيب النفسي رغم أوضاعهم الصحية الصعبة.

ونقلت الهيئة في بيان تلقته "الرسالة نت"، عن محامييها، إفادات بعض الأسرى في عيادة سجن الرملة، ومنهم الأسير إبراهيم أيوب شلهوب (28 عامًا) من طولكرم، والذي يعاني من أوجاع شديدة وصعوبة بالغة في الكلام، نتيجة إصابته ب 14 عيار ناري في مناطق مختلفة من جسده أثناء اعتقاله في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأشار الهيئة إلى أن إدارة السجن تتعمد ممارسة أسوأ أساليب التعذيب النفسي بحق الأسير شلهوب وتتوعده دائما بالموت.

كما أشار محامو الهيئة لحالة الأسير محمد فيومي (32 عامًا) من قلقيلية، والذي من ثقب في المثانة، ومن إصابته بالرصاص في يده اليمنى والحوض، مما حال دون قدرته على المشي بداية اعتقاله، لكن وضعه الصحي بدأ بالتحسن مؤخرا وعاد للمشي بشكل تدريجي، وفق البيان.

وبينت الهيئة أن فيومي اعتقل بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصدر بحقه حكما بالسجن الإداري 6 أشهر، تم تجديده لمرة واحدة.

وتطرقت الهيئة في بيانها لحالة الأسير ناصر موسى عبد ربه (58 عامًا) من بلدة صور باهر بالقدس، والذي تعرض لإطلاق الرصاص المطاطي عليه من مسافة تقل عن المترين في 4 مارس/ آذار الماضي، أثناء تواجده في سجن النقب، بعد رفضه لأمر الإبعاد الصادر بحقه.

وأوضحت أن الأسير عبد ربه أصيب بالرصاص المطاطي في مشط قدمه، وبعدها تعمد أحد السجانين الدوس بكل قوته على قدمه، لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر به، مما أدى لتعمق الجرح وحدوث التهابات مكان الإصابة، نقل على أثر ذلك الى عيادة سجن الرملة، وهو الآن بصحة جيدة.

وذكرت الهيئة أن الأسير عبد ربه أسير سابق اعتقل بتاريخ 09/02/1988، وتم الإفراج عنه في صفقة شاليط، ثم أعيد اعتقاله بتاريخ 18/06/2014، ومن المتوقع الإفراج عنه يوم 08/10/2025.