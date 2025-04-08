قطاع غزة يواجه كارثة بيئية غير مسبوقة بفعل الحرب "الإسرائيلية"

أطلقت ورقة حقائق جديدة تحذيرات شديدة من كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة تعصف بقطاع غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي تُعدّ الأعنف في تاريخ القطاع المحاصر.

وبحسب الورقة، التي أعدها مركز الدراسات السياسية والتنموية، فقد تحوّل القطاع إلى منطقة "منكوبة بيئيًا"، بفعل التدمير الواسع للبنية التحتية، وتلوث التربة والمياه، وتراكم النفايات، وانهيار الخدمات البيئية والصحية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 37 مليون طن من الركام تنتشر في أرجاء غزة، فيما 97% من المياه المتاحة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وانخفض استهلاك الفرد من المياه إلى أقل من 3 لترات يوميًا.

كما سلط التقرير الضوء على تدمير أكثر من 60% من الأراضي الزراعية وفقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن تفشي أمراض الجهاز التنفسي وأمراض جلدية، وارتفاع خطر انتشار أوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد نتيجة انهيار أنظمة الصرف الصحي والنظافة العامة.

توصيات عاجلة

ودعت الورقة إلى تحرك عاجل على المستويات المحلية والدولية، تشمل:

• توفير الوقود والمعدات لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي.

• إزالة الركام والنفايات وخاصة الطبية والخطرة.

• إرسال بعثات تقصي حقائق بيئية لتوثيق الجرائم البيئية التي ارتُكبت.

• إطلاق حملات إعلامية وحقوقية لتسليط الضوء على الأثر البيئي الكارثي للحرب.

كما أوصت الورقة بضرورة دمج الاعتبارات البيئية في أي خطط مستقبلية لإعادة الإعمار، وإنشاء مرصد وطني للأزمات البيئية في قطاع غزة.

جريمة موازية

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن "الكارثة البيئية في غزة ليست عرضًا جانبيًا للحرب، بل جريمة موازية تتطلب تحقيقًا دوليًا ومحاسبة عاجلة"، مشددًا على أن "إنقاذ البيئة في غزة هو شرط أساسي لإنقاذ الحياة ذاتها".