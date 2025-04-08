غوتريش: مدنيو غزة يعيشون دوامة موت لا تنتهي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، إن "إسرائيل" لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي. منوهًا: "لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة منذ أكثر من شهر".

وشدد "غوتريش" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، على أنه "بإغلاق باب المساعدات أُعيد فتح أبواب الفواجع في غزة". متابعًا: "مرّ أكثر من شهر دون وصول أيّ قطرة مساعدات إلى غزة".

ونبه إلى أن "غزة اليوم ساحة قتل، والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي". لافتًا النظر إلى أن وقف إطلاق النار "سمح بتحرير الأسرى، وتوزيع المساعدات، وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون".

وصرح بأن "آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييدها بشدة"، مؤكدًا: "الأمم المتحدة لن تشارك في أيّ ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".