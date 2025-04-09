شهداء وإصابات جراء 8 غارات أمريكية على صنعاء

تعرض العاصمة اليمنية صنعاء مساء الثلاثاء، لأكثر من 8 غارات أمريكية عنيفة هزت المدينة.

وقالت وسائل إعلام يمينة، إن الناحية الشرقية من العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت لأكثر من 8 غارات ضمن العدوان أميركي المستمر على اليمين منذ أكثر من أسبوعين.

كما وأكدت وسائل الإعلام اليمنية تعرض مديرية بعدان في محافظة إب وسط البلاد لـ3 غارات أميركية، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن ارتفاع حصيلة العدوان الأميركي، على مدينة مقبل السكنية، في الحديدة إلى 6 شهداء و16 جريحاً.

وفي ذات السياق، أكدت جهات إغاثية بأنّ هنالك 4 عائلات لاتزال تحت ركام منازلها ولم تتمكن طواقم الإسعاف من إخراجها في حي سكني بمديرية الحَوَك في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

واستهدف العدوان الأميركي، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، مدن الحُدَيْدَة الساحلية غربي اليمن وعمران وذمار، إذ تعرضت لغارات متعددة، تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

واستهدف العدوان الأميركي شبكة الاتصالات في شوابة في مديرية ذيبين في مدينة عمران، كما شنّ 3 غارات على منطقة زراعية غربي مدينة ذمار، فيما انتشلت فرق الدفاع المدني 3 إصابات من حراسة وعمال المزرعة المستهدفة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد شنّت منذ 15 آذار/ مارس الماضي، عدوانًا عسكريًا على اليمن عبر قصف الأحياء السكنية ومدنًا في اليمن بمئات الغارات الجوية؛ ما أدى لارتقاء 76 شهيدًا من المدنيين وإصابة 182 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر بشن "هجوم كبير" ضد القوات المسلحة اليمنية، قبل أن يهدد بـ "القضاء عليهم".

فيما ردّ اليمنيون باستئناف قصف مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة، وسفنًا متوجهة إلى "إسرائيل" أو تابعة له، ردا على استئناف الحرب على غزة، فيما استهدفت قطعاً حربية أمريكية في البحر الأحمر رداً على العدوان الأمريمي على اليمن.