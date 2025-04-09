الاحتلال يفجر منزل الشهيد مجاهد منصور بقرية دير بزيع

فجرت قوات الاحتلال صباح الأربعاء، منزل الشهيد مجاهد منصور بقرية دير بزيع غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية بعشرات الدوريات العسكرية وأغلقت مداخل القرية، وقامت بإخلال المنازل المجاورة لمنزل الشهيد منصور.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنزل قبل أكثر من شهر.

واستشهد منصور في 22 آذار/ مارس العام الماضي، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “دوليف”، المقامة على أراضي قرية دير بزيع.

واغتال الاحتلال منصور، بعد إطلاق صواريخ من طائرة مروحية خلال الاشتباك مع الاحتلال في موقع العملية، التي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.