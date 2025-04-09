الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك ، أن الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة والغذاء لم يدخل منذ أكثر من شهر.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة لم تساهم في عملية مساعدات تجبرها على خرق مبادئنا.

وشدد على أن "إسرائيل" ملزمة كقوة احتلال بإدخال المساعدات إلى غزة ، وأن الأمم المتحدة تعمل في غزة في ظروف تتعارض مع مبادئنا الأساسية.

وطالب بالعمل باتجاه حلول حقيقية لدخول المساعدات كوقف إطلاق النار ، وأنها ستواصل الحديث مع إسرائيل بشأن الحاجة لفتح المعابر.

ولفت إلى أن طواقم الأمم المتحدة موجودون في غزة وسيبقون يقدمون فيها نقدم كل ما نستطيع.