خاص| ورقة عثر عليها بجيب الشهيد القائد برهوم .. ماذا تتضمن؟!

عثر على ورقة بخطّ الشهيد إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحركة حماس؛ يتحدث فيها الشهيد عن خلاصة تجربته في العمل مع القيادة التي تعاقبت على حركة حماس منذ تأسيسها؛ وعلى رأسهم الشيخ المؤسس الشهيد أحمد ياسين.

الورقة التي عثر عليها في جيب الشهيد؛ بقيت سالمة ولم تسمّها النيران؛ بعدما استهدف الشهيد أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.





كتب الشهيد في هذه الورقة:

تعلمت من والدي حب الإسلام وحب الاخوان

تعلمت من الشيخ احمد ياسين الصبر والحكمة

تعلمت من د. المقادمة الحكم على الرجال

تعلمت من د. الرنتيسي حب الكبار واحترامهم

تعلمت من م. أبو شنب البشاشة وحسن الاستقبال

تعلمت من أبو العبد هنية الاحسان لمن أساء إليك

تعلمت من أبو البراء الحياء وحسن اختيار الالفاظ

تعلمت من السنوار الدقة وعلو الهمة

تعلمت من أبو جمال حب القرآن

تعلمت من أبو خالد الضيف الحرص على الإخوان

تعلمت منهم أن تكون رجلا

ذا رأي متناغما مع افكارك ومبادئك

وأن تكون لينا مع إخوانك

وكذلك ذليلا معهم

صلبا مع اعدائك وخصومك بما لا يتعارض مع أصول دينك

وأن تكون ميسرا وليس معسرًا

مركزا على الأصول لا الفروع أو الهوامش

نبحث عن أوجه الاتفاق لا أوجه الاختلاف

دلالة على اليسر والسهولة

والشهيد القائد إسماعيل موسى أحمد برهوم، وُلد في 23 ديسمبر 1968 بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة. كان شخصية بارزة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث اُنتخب عضوًا في مكتبها السياسي بقطاع غزة في 14 مارس 2021،

وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية في الحركة. بالإضافة إلى ذلك، كان له دور مهم في إدارة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لحماس.

في 23 مارس 2025، استُشهد إسماعيل برهوم إثر غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس. هذا الاستهداف أثار إدانات واسعة، حيث اعتُبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المرافق الصحية والأفراد داخلها.

حركة حماس نعت برهوم، واصفةً إياه بأنه كان من رموز العمل الإسلامي والدعوي وأحد أعمدة الحركة في قطاع غزة، ومثالًا في الثبات والعطاء والتجرد، حيث أمضى حياته في خدمة شعبه ودينه وقضيته.