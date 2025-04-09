القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة أمريكية هجومية وتؤكد استمرار عملياتها إسناداً لغزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن إسقاط طائرة أمريكية هجومية من طراز MQ-9، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف، مؤكدة أن العملية تمّت بـ"صاروخ محلي الصنع مناسب"، في إطار ردها على استمرار العدوان الأمريكي والمجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صحفي أن الطائرة المُسقطة تُعد الثالثة خلال عشرة أيام، والثامنة عشرة منذ بدء معركة "الفتح الموعود" والجهاد المقدس دعماً وإسناداً لغزة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية شنت خلال الساعات الماضية عدة غارات على مناطق متفرقة في اليمن، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى ووقوع أضرار في ممتلكات المدنيين.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها الدفاعية، مشددة على أنها لن تتوانى في التصدي لأي محاولة للنيل من سيادة اليمن وأمنه واستقراره، كما جدّدت تأكيدها على أن عملياتها لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.