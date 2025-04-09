الدفاع المدني: إصابات خطيرة بحروق وبتر أطراف في مجزرة الشجاعية

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه في محافظة غزة تتعامل في هذه الأثناء مع آثار قصف جوي عنيف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مربعًا سكنيًا مكتظًا قرب مسجد الهواشي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووفقاً للتصريحات الرسمية، فإن عدد ضحايا القصف قد يرتفع إلى 50 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات الخطيرة التي تتركز في الحروق الشديدة وبتر الأطراف نتيجة شدة الانفجارات.

وأكد الدفاع المدني أن ما يجري في قطاع غزة "انتهاك واضح لكل المبادئ الإنسانية"، مشددًا على أن الفرق الميدانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الشهداء والعالقين تحت الأنقاض، في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وتناشد الجهات المختصة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر وتوفير الدعم الإنساني والإغاثي لقطاع غزة.