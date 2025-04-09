أنصار الله للرسالة: من يهدد اليمن سيحترق بنارها ولا سلم بدون غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد؛ إنّ التهديد الأمريكي أو من وكلائها في المنطقة بإشعال المزيد من النيران في اليمن؛ سيحترق فيها"، مضيفا: "نكررها في كل وقت؛ لا هدوء ولا سلام في المنطقة دون غزة".

وأضاف الأسد لـ"الرسالة نت": "نحن نواجه حربا فعلية وهناك حلف دولي مدعوم من أطراف بالمنطقة؛ يدمر ويقصف في اليمن ويرتقي العشرات من أبنائه؛ مع ذلك مصممون وعازمون على استكمال المعركة؛ ولن تنال أمريكا سوى الهزيمة".

أما عن دعوة البحرين لتشكيل حلف دولي واقليمي لمحاربة اليمن؛ فأجاب: "هؤلاء الخونة والعملاء لأكثر من ثمانية سنوات شكلوا حلفا لمحاربة اليمن وتجويعهم؛ ولم ينالوا سوى الخسران؛ وإن قرروا أن يستأنفوه مجددا؛ يدركون عواقبهم جيدا".

وتابع: "الأمر سهل جدا؛ أوقفوا إبادة غزة؛ وتوقفوا عن التدخل في شؤون المنطقة؛ حينئذ تستطيعون الإبحار بهدوء في بحري المتوسط والأحمر؛ دون ذلك عليكم أن تبحثوا عن سفنكم في أمعاء القرش بجوف البحار".

وأكمل يقول: "نحن نؤكد لكل الأطراف؛ اليمن لديه من العزم والقوة والمنعة ما يجعل كل الذين يتآمرون عليه يدفعون أثمانا باهظة ، والتاريخ يخبرهم جيدا من هو اليمن وكيف يستطيع أن يلحق الهزيمة بأعدائه".