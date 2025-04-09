استمرار تراجع الشيكل وسط تصاعد حرب الرسوم الجمركية

مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول الأجنبية حيز التنفيذ، استأنف الشيكل انخفاضه مقابل العملات الرئيسية في العالم.

وفي تعاملات ما بين البنوك بعد ظهر الأربعاء، انخفض الشيكل مقابل الدولار الأمريكي واليورو.

وارتفع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.77% ليصل إلى 3.80 شيكل (إسرائيلي) للدولار، وارتفع سعر صرف الشيكل مقابل اليورو بنسبة 1.22% ليصل إلى 4.186 شيكل لليورو.

وحدد بنك إسرائيل، الثلاثاء، سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بانخفاض 0.133% عن يوم الإثنين، عند 3.766 شيكل/ دولار، كما حدد سعر صرف الشيكل مقابل اليورو بانخفاض 0.211% عند 4.119 شيكل/يورو.

العجز المالي يتقلص

وتؤثر الاضطرابات في وول ستريت بشكل مباشر على أسعار العملات. حيث أغلقت بورصة وول ستريت يوم أمس على انخفاضات حادة، وخسر مؤشر ناسداك، الذي يرتبط ارتباطًا سلبيًا قويًا بسعر صرف الشيكل مقابل الدولار، أكثر من 2%.

ويقول رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، إن قيمة الشيكل انخفضت خلال الأسبوع الماضي وحده بنسبة 3.2% مقابل الدولار الأمريكي و5.8% مقابل اليورو.

ويضيف: "تعكس هذه الانخفاضات، في المقام الأول، ضعف الدولار مقابل اليورو، على خلفية دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ، وتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين".

علاوة على ذلك، هناك تأثير مباشر من وول ستريت: فانخفاض مؤشرات الأسهم يعني أن الهيئات المؤسسية المحلية تجد نفسها معرضة لخطر انخفاض أسعار الصرف الأجنبي، مما يضطرها إلى تحويل الشيكل إلى دولارات وشراء كميات كبيرة من النقد الأجنبي.

ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن الاضطرابات في وول ستريت تجبر المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين على تحديث محافظهم الاستثمارية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الشيكل بشكل غير عادي مقارنة بالعملات العالمية الأخرى.

رغم كل هذا، لا يُبدي بنك إسرائيل قلقًا بالغًا بشأن انخفاض قيمة الشيكل. ففي مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، سُئل محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، عن إمكانية التدخل في سوق الصرف الأجنبي، نظرًا للانخفاض الحاد في قيمة الشيكل. أجاب يارون بأن نشاط السوق في هذه المرحلة يُعتبر طبيعيًا، وبالتالي لا حاجة للبنك لبيع الدولار لموازنة انخفاض قيمة الشيكل. ومع ذلك، أكد يارون أن "بنك إسرائيل يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات، وسندرس استخدامها وفقًا للتطورات".