حشد للرسالة: القطاع يواجه خطر مجاعة كارثية

قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنّ المخططات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة لا تزال مستمرة دون تغيير، حيث يتم السعي لتقسيم القطاع إلى أربع مناطق معزولة، أشبه بمعسكرات اعتقال، بهدف فرض ضغط سكاني هائل واستكمال سياسة "التجويع القسري".

وأوضح عبد العاطي لـ"لرسالة نت" أن هناك انقسامًا واضحًا داخل المنظومة الإسرائيلية بين المستوى السياسي والعسكري بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يُطرح خيار تسليم الجيش الإسرائيلي مسؤولية التوزيع بدلاً من المنظمات الدولية، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر وعدد من المنظمات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا دولية تُمارَس لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن إسرائيل لا تزال تستخدم هذه المسألة كورقة مساومة، بهدف فرض هدنة مؤقتة وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين، ومن ثم الاستمرار في تنفيذ مخطط "التهجير الطوعي"، الذي وصفه بأنه في الحقيقة تهجير قسري لسكان القطاع.

وأكد عبد العاطي أن استمرار استهداف مقومات الحياة في غزة ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على أن القطاع يواجه خطر مجاعة كارثية إذا لم يكن هناك تدخل دولي عاجل لوقف هذه السياسات القمعية وضمان إيصال المساعدات دون قيود.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على غزة، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.