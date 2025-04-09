حماس تتوعد الاحتلال: جرائمكم لن تمضي بلا حساب

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية ارتكبت اليوم الأربعاء، واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، ومجزرة دموية، بقصف مربع سكني مكتظاً بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم، أن هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

وانتقدت وقوف المجتمع الدولي "عاجزاً وصامتاً" أمام أبشع فصول القتل الجماعي والإبادة المنظّمة. مضيفة: "سيحاسب التاريخ كل من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكابها".

وأكملت: "هذه الجرائم الوحشية التي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل، بهدف الإبادة والانتقام السادّي؛ لن تمضيَ بلا حساب ولن تسقط بالتقادُم".

وجاء في بيان حماس: "لم يعد مقبولاً أن تبقى المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة، في وقتٍ تتصاعد فيه آلة القتل الصهيونية بدمٍ بارد وتحت سمع وبصر العالم".

وتابعت الحركة: "كما لا يُعقل أن يُترك شعبنا الفلسطيني وحده في هذه المواجهة المصيرية، دون سندٍ حقيقي يرتقي إلى حجم التحدّي وحجم الجريمة".

ودعت "حماس"، قادة الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والتحرك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وعلى داعميه في واشنطن، لوقف العدوان فوراً ورفع الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم.

وطالبت، الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال المجرم، بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان "النازي"، نصرةً لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة متوحّشة.

وأهابت حركة "حماس"، بجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، لمواصلة حراكهم تضامناً وإسناداً لغزة، وتصعيده وتكثيفه، والانتفاض في وجه الظلم والإبادة، والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة في قطاع غزة.