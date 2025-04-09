إسرائيل تهدد بفصل نحو ألف عسكري في سلاح الجو بعد مطالبتهم بوقف الحرب على غزة

هددت إسرائيل بفصل نحو ألف من أفراد سلاح الجو بعد توقيعهم على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة. وكشف تقرير صحيفي أن 970 من طواقم الطائرات بسلاح الجو الإسرائيلي وقعوا على الرسالة التي تعارض الحرب الجارية، حيث أبدى الطيارون اعتراضهم على العمليات العسكرية في غزة، مؤكدين أن الحرب ليست لها مبررات أمنية بل هي مرتبطة بمصالح سياسية فقط.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الجيش الإسرائيلي تحديات داخلية تتعلق بالمعنويات والضغط على أفراد القوات المسلحة الذين يعبرون عن معارضتهم للعمليات العسكرية المستمرة في غزة.