ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 125٪ بشكل فوري، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "نظرًا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، قررت رفع التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 125٪، وسوف يسري مفعول هذا القرار فورًا". وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في المستقبل القريب أن استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولًا".

وفي خطوة أخرى، قرر ترامب تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 10٪ بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا، مع فرض تعريفة متبادلة منخفضة بنسبة 10٪ خلال هذه الفترة، وستدخل حيز التنفيذ فورًا.

وأوضح ترامب أيضًا أن أكثر من 75 دولة قد تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة، للتفاوض حول القضايا المتعلقة بالتجارة والعوائق التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم الجمركية.