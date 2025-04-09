حركة حماس تدين تصعيد الاحتلال في مخيم بلاطة بمدينة نابلس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية العسكرية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، واعتبرت أن هذه العملية تمثل تصعيدًا جديدًا في عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هذه الهجمات تأتي ضمن سياق حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، وحملة التهجير الممنهجة التي تستهدف مدن جنين وطولكرم في الضفة الغربية.

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال، سيواصل مقاومته ويُفشل كل محاولات العدو لفرض السيطرة على المقاومة الشعبية في الضفة الغربية. وأضافت أن الهجمات الأخيرة لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن الدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته.

كما وجّهت الحركة التحية لشباب مخيم بلاطة الأبطال الذين تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال، معبرة عن فخرها بتضحياتهم وعزمهم على المضي في درب المقاومة. وأشارت الحركة إلى أن هتافاتهم للمقاومة وقادتها الشهداء كانت تعبيرًا عن الوفاء لنهج الأحرار.

وفي ختام البيان، دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التوحد ورفع مستوى المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال، وتعزيز روح التكافل والتعاون في دعم المناطق التي تتعرض للعدوان.