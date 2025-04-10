(سكاي لاين) تتهم مايكروسوفت بدعم جيش الاحتلال تقنيًا في جرائم الإبادة بغزة

اتهمت منظمة "سكاي لاين الدولية" شركة مايكروسوفت الأمريكية بالتورط في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنياً، والمساهمة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن مايكروسوفت قدمت دعماً تقنياً مباشراً للجيش الإسرائيلي بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار، من خلال منصتها السحابية "Azure"، ضمن عقود تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ما يعكس علاقة شراكة تقنية متقدمة بين الشركة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت التقارير الحقوقية والإعلامية أن الدعم المقدم شمل إدارة البيانات وتطوير أنظمة الاستهداف العسكرية، إلى جانب تعزيز تقنيات المراقبة، وتوفير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها نظام "لافندر" الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف. وقد وُجهت اتهامات باستخدام هذا النظام في استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل الآلاف خلال الحرب.

كما وفّرت مايكروسوفت تقنيات مراقبة بيومترية تُستخدم لتعقب الفلسطينيين، في خطوة تثير قلقًا واسعًا بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق الإنسان.