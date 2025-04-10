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وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى الأقصى بعد خروجهم من سجون الاحتلال

وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى الأقصى بعد خروجهم من سجون الاحتلال
وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى الأقصى بعد خروجهم من سجون الاحتلال

الرسالة نت

وصل صباح اليوم 10 أسرى محررين إلى مستشفى الأقصى، إثر خروجهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج بعد معاناتهم من أوضاع صحية صعبة نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.

والمحررون هم:

  1. الأسير نعيم محمد موسى البرعي (66 عامًا)

  2. الأسير محمد عودة محمود شمالي (46 عامًا)

  3. الأسير عماد عودة حسين المصري (53 عامًا)

  4. الأسير محمد حاتم يوسف قاسم (34 عامًا)

  5. الأسير هاني إبراهيم علي أبو سيف (57 عامًا)

  6. الأسير فايز حسن إبراهيم أيوب (56 عامًا)

  7. الأسير جمال خليل محمد الزويري (69 عامًا)

  8. الأسير عبد الهادي برجس صابر دغمش (38 عامًا)

  9. الأسير محمد عبد الله محمد القرا (62 عامًا) - الذي خرج من سجن النقب.

  10. الأسير سمير عبد الرحمن عواد حماد (64 عامًا)

جميع الأسرى، باستثناء الأسير محمد القرا، كانوا قد خرجوا من سجن "سجن ستي مان" الإسرائيلي. وقد تمت هذه العملية بعد معاناة طويلة داخل السجون، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأقصى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد أن ساءت أوضاعهم الصحية نتيجة للإضرابات الطويلة والممارسات القاسية التي تعرضوا لها.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302202

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