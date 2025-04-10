استشهاد أسير في سجون الاحتلال

أعلنت مصادر حقوقية عن استشهاد الأسير الفلسطيني خليل أحمد هنية؛ في سجن النقب الإسرائيلي.

وقالت المصادر الحقوقية لـ"الرسالة نت" إن سلطات الاحتلال رفضت في البداية الإفصاح عن مصيره؛ في ظل ورود شهادات بارتقائه؛ نتيجة تدهور وضعه الصحي بفعل التعذيب في سجون الاحتلال.

وبينت المصادر أنّ إدارة السجون أخطرت مؤخرا بأنه تم الإفراج عنه!؛ وبعد رسائل وجهتها منظمات حقوقية لسلطات الاحتلال؛ جاء الرد باستشهاده.

وارتقى في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي؛ في سجن النقب؛ وكان قد أسر في إحدى مدارس النزوح أثناء الاجتياح البري لمنطقة غرب غزة.

حتى تاريخ 25 فبراير 2025، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، 59 شهيدًا، بينهم 38 من قطاع غزة. ​

ومنذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2022، بلغ إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية 233 شهيدًا. ​

بناءً على ذلك، يُقدّر العدد الإجمالي لشهداء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى فبراير 2025 بحوالي 292 شهيدًا.​