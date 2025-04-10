حماس ترحب بموقف الاتحاد البرلماني الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، في دورتها الـ150 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، والذي عبّر عن رفضه لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبقية الأراضي المحتلة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي أن هذا الموقف يمثّل صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وتجديدًا للاعتراف الدولي بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وأشادت حماس بجهود البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب البرلمانات الصديقة التي دعمت خلال الاجتماع حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت مخططات التهجير والتصفية، بل وقاطعت كلمة ممثل الاحتلال.

ودعت الحركة إلى مواصلة هذا النهج من خلال تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فاعلة ورادعة لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه، وفي مقدمتها حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.