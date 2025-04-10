وزارة الصحة: 40 شهيدًا و146 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 40 شهيدًا، إضافة إلى 146 إصابة، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الخميس، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 50,886 شهيدًا، و115,875 إصابة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

كما بيّنت الوزارة أن عدد الشهداء والجرحى منذ استئناف الاحتلال لعملياته العسكرية في 18 مارس 2025، بلغ 1,522 شهيدًا و3,834 إصابة، في ظل استمرار القصف على مناطق مكتظة بالسكان، واستهداف للمنازل والمرافق الحيوية، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.