خاص| الإفتاء العراقية: وجوب الجهاد الفوري نصرة لغزة

أكد الشيخ عامر البياتي، الناطق باسم دائرة الإفتاء العراقية، على وجوب الجهاد والقتال الفوري نصرةً لفلسطين المحتلة وغزة الصامدة، وذلك استنادًا إلى الفتاوى الشرعية الصادرة عن علماء المسلمين، مشددًا على أن نصوص القرآن الكريم واضحة في الحث على نصرة المستضعفين الذين يتعرضون للظلم والعدوان.

وأشار البياتي في بيان رسمي وصل لـ"الرسالة نت"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، حيث تُراق الدماء الطاهرة، وسط صمت عربي ودولي، داعيًا الأمة الإسلامية والعربية إلى موقف موحد يرقى إلى مستوى الحدث، بعيدًا عن المصالح الضيقة والمخاوف السياسية.

وأكدّ أن الجهاد "فرض عين" لتحرير المقدسات، داعيًا الشباب إلى "فتح باب الجهاد" وعدم الاكتفاء بالدعاء، معتبرًا أن "الشهادة غاية كل مؤمن"؛ موجهًا رسالة إلى "الصهاينة" مفادها أن الأمة الإسلامية قادرة على انتزاع حقوقها بدماء الشهداء.

وأضاف الشيخ البياتي: "ما لكم يا أهل الحق سكنتم إلى الأرض، وأهل الباطل قد اجتمعوا على قتل فئة مؤمنة من المؤمنين؟ إن القرآن الكريم يأمرنا بالقتال دفاعًا عن المظلومين، وأي ظلم أكبر من الذي يتعرض له أهلنا في فلسطين؟ إن الاحتلال الإسرائيلي يتلذذ بسفك دماء المسلمين، ولن يتوقف عن عدوانه إلا بالمواجهة والصمود".

كما شدد على أن الأمة الإسلامية والعربية مطالبة بإعادة حساباتها واتخاذ مواقف مشرفة، داعيًا الحكام العرب إلى التخلي عن التردد والخوف على مصالحهم الضيقة، لأن الاحتلال لن يكتفي بفلسطين، بل سيمتد شرّه إلى الجميع.

وختم الشيخ البياتي رسالته مؤكدًا أن الجهاد هو تاج على رؤوس المسلمين، ولا بد من موقف رجولي موحد للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم التي تحث على الصبر والمرابطة والقتال ضد الظلم والطغيان.