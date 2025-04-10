10 شهداء بينهم أطفال في استهدافات متفرقة في غزة

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، بعد ظهر اليوم الخميس، باستهدافات متفرقة من طائرات الاحتلال طاولت منزلاً وتجمعا للمواطنين في مدينة غزة وحي الشجاعية شرق المدينة.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب وصل "الرسالة نت"، إن طواقمه انتشلت عددًا من الشهداء والإصابات في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو عون بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي السياق، استشهد 4 وأصيب عدد آخر، ظهر اليوم، في قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في محيط مستشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزة.

وعُرف من الشهداء: جودي شراب، ومحمود أبو حصيرة، ومؤمن الحداد، ونُقلت جثامين الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

فيما ذكرت مصادر محلية، أنّ طفلين من عائلة حسنين استُشهدا إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة شرق منطقة الشعف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



ومنذ فجر اليوم، ارتقى 17 فلسطينيًا، إثر عمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطيران المسير في مختلف أنحاء قطاع غزة.