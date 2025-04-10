حماس تحذر من عزل الاحتلال رفح وتدعو لتحرّك عاجل لوقف جرائم التهجير والتطهير العرقي

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة مما تشهده مدينة رفح من عمليات تفجير للمنازل والمربعات السكنية، وتدمير للبنى التحتية، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا في إطار حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكّدت الحركة في بيان الخميس أن ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني يأتي في محاولة يائسة لتسجيل إنجازات عسكرية من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، بغطاء من الصمت الدولي، وتواطؤ بعض الأطراف الإقليمية.

واستنكر البيان إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إنشاء ما يسمى بـ"محور فيلادلفيا 2"، واعتبرته حماس مقدّمة لفرض واقع جديد في مدينة رفح، تمهيدًا لعزلها عن باقي قطاع غزة وضمّها إلى ما يعرف بالمنطقة العازلة على الحدود مع مصر، بما يمثّل تهجيرًا قسريًا وحرمانًا لسكان غزة من التواصل مع محيطهم العربي والدولي.

وشدّدت الحركة على أن ما يجري في رفح يُجسد سياسة تطهير عرقي وتهجير قسري لا يمكن السكوت عنها، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية التخاذل في اتخاذ مواقف رادعة تجاه الاحتلال وقادته.

ودعت حماس جماهير الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى التحرّك العاجل ورفع الصوت عاليًا في وجه الجرائم الصهيونية المتواصلة، والضغط من أجل وقف العدوان وإفشال مخططات الاحتلال الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.