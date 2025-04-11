الأمم المتحدة: 12,500 مريض بغزة بحاجة لإجلاء طبي

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، أن حوالي 12 ألفًا و500 مريض في غزة، ما يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي، داعيًا لتمكين المؤسسات الطبية من القيام بذلك، عبر جميع المعابر والممرات المتاحة.

وقال حق خلال مؤتمر صحفي له بنيويورك، أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من دعم بعض عمليات الإجلاء الطبي من غزة، حيث سمح الاحتلال يوم الأربعاء لـ 18 مريضا ونحو 30 مرافقا فقط، بالخروج لتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع.

وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع، مع اقتراب الإمدادات داخل القطاع من النفاد وتفاقم الوضع.

وأشار حق إلى أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، "في وقت ينفد فيه بسرعة الوقود والإمدادات لدى المطابخ المجتمعية الخيرية".

وفي جميع أنحاء غزة، حذر شركاء الأمم المتحدة من نقص حاد في المياه في الملاجئ التي تؤوي النازحين.